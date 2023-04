Cina: avviate nuove esercitazioni militari attorno a Taiwan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pechino aveva reagito all'incontro tra McCarthy e Tsai, tenuto mercoledì 5, sanzionando i luoghi e le istituzioni che lo avevano organizzato: il think tank Hudson Institute, la biblioteca presidenziale Ronald Reagan e rispettivi responsabili di tali organizzazioni, accusati di avere fornito a Tsai "una passerella per promuovere l'indipendenza dell'isola negli Stati Uniti". Al rientro in patria, Tsai aveva detto che non avrebbe comunque ceduto alle pressione della Cina e portato avanti il dialogo con i partner internazionali. "Abbiamo dimostrato alla comunità internazionale che, di fronte a pressioni e minacce, Taiwan sarà ancora più unita e non cederà assolutamente ad atti di repressione, né è disposta ad interrompere le sue interazioni col mondo", aveva detto Tsai. (Cip)