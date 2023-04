Roma: nuova ondata di arresti, 5 persone in manette per furto truffa rapina e ricettazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora 5 arresti da parte della Polizia di Stato. L'impegno degli agenti della Questura di Roma, che si rinnova ogni giorno attraverso le numerose attività di prevenzione e repressione dei reati, continua a produrre i suoi effetti attraverso una costante lotta ai reati predatori. Stava passeggiando con fare sospetto su via dei Quintili, quando è stato fermato dagli agenti della Sezione Volanti per un controllo. Poiché l'uomo dava segni di insofferenza, i poliziotti hanno deciso di perquisirlo: sono state così scoperte nelle tasche del sospettato ben 34 carte bancoposta per l'accredito del reddito di cittadinanza e 33 ricevute di acquisto, oltre a 5.580 euro in contanti. Vistosi scoperto, l'uomo ha tentato di corrompere gli agenti, offrendo loro il denaro in cambio di un lasciapassare. È stato così arrestato, per ricettazione ed istigazione alla corruzione, un egiziano di 39 anni. Altre 11 carte bancoposta, a seguito di perquisizione domiciliare, sono state scoperte nella stanza da letto in uso esclusivo dello straniero. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. (segue) (Rer)