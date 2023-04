Roma: nuova ondata di arresti, 5 persone in manette per furto truffa rapina e ricettazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha parcheggiato sulla via Cassia ed è salito all'interno di un condominio, uscendone poco dopo con in mano due pesanti candelabri in argento ed un dipinto di Fabio Failla. Non si era però accorto di essere stato seguito, fin da piazzale Labicano, dagli investigatori del VII Distretto San Giovanni: è stato così arrestato, per truffa ai danni di una signora anziana, un 26enne di origine partenopea. In sede di denuncia la 92enne ha riconosciuto l'arrestato, dichiarando di essere lei la proprietaria degli oggetti trafugati, che le sono stati prontamente restituiti. Quest'ultimo arresto si aggiunge ad altre operazioni condotte dagli agenti di via Casal Monferrato che, solo nell'ultimo mese, hanno visto l'esecuzione della stessa misura nei confronti di altre 4 persone ed alla denuncia di 2, per la stessa tipologia di reato. Al termine dell'udienza di convalida l'Autorità Giudiziaria ha convalidato la misura. Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno invece arrestato un algerino di 46 anni, gravemente indiziato del reato di rapina e minacce. Lo straniero ha tentato di sottrarre una borsa che apparteneva ad una donna incinta del nono mese, spintonandola. A quel punto ha avuto inizio una colluttazione col compagno della donna, che aveva assistito alla scena. Lo scontro ha avuto termine solo grazie all'arrivo dei poliziotti, che sono riusciti a bloccare l'aggressore in fuga. In sede di giudizio direttissimo l'uomo è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione. (segue) (Rer)