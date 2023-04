Roma: nuova ondata di arresti, 5 persone in manette per furto truffa rapina e ricettazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un periodico servizio ad "Alto Impatto" da parte degli agenti dell'XI Distretto San Paolo, unitamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e dell'Upgsp, volto al controllo di mirate località nel quartiere Marconi, è stato arrestato un georgiano di 40 anni per furto. L'uomo aveva sottratto diverse bottiglie di liquore da un supermercato di via Pacinotti, è stato però fermato dai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine prima che riuscisse a fuggire. Il Gip del Tribunale di Roma ha convalidato l'operato della Polizia di Stato. Nel corso del servizio sono stati controllati 93 veicoli e 146 persone, la Polizia Amministrativa ha inoltre ispezionato 3 locali commerciali. Infine, gli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio hanno arrestato un eritreo di 46 anni per rapina impropria. L'uomo ha tentato di rubare l'incasso giornaliero di una Clinica Veterinaria ma, scoperto, è stato inseguito da un dipendente, con il quale è scaturita una colluttazione conclusasi con l'arrivo degli agenti, che hanno bloccato l'uomo. L'arresto è stato convalidato con la misura dell'obbligo di firma alla polizia giudiziaria. (Rer)