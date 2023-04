Difesa: Ungheria, la logistica di aderenza italiana in operazione Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A far data dallo schieramento del Contingente, avvenuto alla fine del mese di luglio 2022, sono stati condotti dal plotone mantenimento oltre 700 interventi correttivi e manutentivi su tutti i principali veicoli, sistemi d'arma e apparati radio in dotazione. Importante inoltre la capacità di recupero e sgombero dei veicoli tattici danneggiati nel corso delle attività operative, che è stata garantita dal NSE sia in favore di mezzi italiani sia di mezzi dei Contingenti Alleati, in un’ottica di piena integrazione e interoperabilità degli assetti di supporto. Degna di nota infine la realizzazione dell'accampamento che ospita i 260 militari italiani, realizzato nell'arco di una sola settimana alla fine del mese di luglio 2022 e continuamente migliorato nel tempo con una serie di interventi mirati al miglioramento della protezione e del benessere del personale. (segue) (Com)