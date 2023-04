Difesa: Ungheria, la logistica di aderenza italiana in operazione Nato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 1.000 le tonnellate di sabbia e ghiaia utilizzate per la realizzazione delle opere di protezione delle aree sensibili e oltre 2.000 i metri quadri di camminamenti posati all'interno dell'accampamento al fine di garantire una sicura percorribilità anche nei mesi soggetti a forti precipitazioni. Le Truppe Alpine dell'Esercito, particolarmente orientate all'autonomia logistica fin dalla loro costituzione, non sono nuove a queste modalità di schieramento campale a elevata proiettabilità. In particolare, il 3° Reggimento Alpini della Brigata Alpina Taurinense, proprio nel mese di marzo 2022, aveva allestito e mantenuto in efficienza in alta Val Chisone, nell'ambito dell'esercitazione Volpe Bianca 2022, proprio un accampamento della tipologia sopra descritta che aveva ospitato oltre 300 militari di tre diverse nazioni per oltre due mesi di attività addestrativa. (Com)