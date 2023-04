Medio Oriente: Israele mobilita riservisti dopo attacchi Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- A seguito dei due attacchi avvenuti ieri a Gerusalemme e in Cisgiordania, il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ordinato la mobilitazione di tutte le unità dei riservisti della Guardia di frontiera. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Times of Israel”, secondo il quale questa misura “riflette probabilmente i timori di un ulteriore inasprimento delle tensioni”. Secondo quanto riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, inoltre, Netanyahu ha esortato i cittadini a seguire le indicazioni e le istruzioni dei servizi di sicurezza, mentre il ministro della Difesa, Yoav Gallant, ha disposto il rafforzamento delle misure di sicurezza negli insediamenti israeliani e lungo le strade, precisando che le Idf sono pronte a rispondere a qualunque minaccia. Intanto, secondo “Times of Israel”, gli organizzatori delle manifestazioni indette per questa sera (come nelle ultime 14 settimane) contro il governo di Netanyahu hanno reso nota la loro cancellazione, precisando tuttavia che le proteste andranno avanti. (Res)