Israele: Tajani, purtroppo una vittima confermata in attentato, altri due connazionali fuori pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato una vittima italiana nell’attentato di ieri sera sul lungomare di Tel Aviv, mentre gli altri due connazionali feriti non sono in gravi condizioni. “Purtroppo la vittima è questo giovane professionista romano. Ho parlato ieri sera a lungo con il padre, la famiglia naturalmente era profondamente colpita perché il professionista era appena arrivato a Tel Aviv per una vacanza con degli amici”, ha detto Tajani al Gr1 a proposito di Alessandro Parini, l’avvocato romano di 36 anni rimasto ucciso nell’attentato. “Gli altri due feriti non sono feriti in maniera grave, sono assistiti dalla nostra ambasciata a Tel Aviv. Uno probabilmente verrà dimesso nel giro di poche ore, quindi non ci sono preoccupazioni per le sorti di questi altri due cittadini vittime di questo attentato terroristico che poi Hamas ha esaltato. Ieri proprio in mattinata ero stato in contatto con il ministro degli Esteri israeliano, per esprimergli anche la solidarietà per gli attentati subiti anche ieri mattina: sono state uccise due giovani donne israeliane e questa scia di terrore continua va assolutamente fermata”, ha detto Tajani.(Res)