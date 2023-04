Ucraina: rimossa a Poltava la statua di Pushkin che alla città dedicò un poema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Poltava, capoluogo dell'omonima regione dell'Ucraina orientale, ha deciso di rimuovere il monumento dedicato al poeta russo Aleksandr Pushkin (1799-1837). Lo ha annunciato il ministro della Cultura ucraino, Oleksandr Tkachenko, aggiungendo che l'amministrazione locale ha deciso di rimuovere anche i monumenti eretti in memoria del generale Aleksej Zygin, morto nel settembre 1943 sul fronte di Poltava, e del generale Nikolaj Vatutin, morto a Kiev nel 1944 in seguito alle ferite riportate in combattimento sul fronte di Rovno (oggi Rivne). Il monumento a Pushkin, un Busto in bronzo eretto su un semplice piedistallo, fu inaugurato nel 1987. (segue) (Kiu)