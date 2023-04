Usa: delegazione dipartimento Commercio in Cina la prossima settimana, possibile visita della segretaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di funzionari del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti si recherà a Pechino e a Shanghai la prossima settimana, in vista di un possibile viaggio in Cina della segretaria Gina Raimondo. Una fonte anonima ha confermato all’emittente “Cnbc” che sarà Elizabeth Economy, consigliera della segretaria sulla Cina, insieme a Scott Tatlock, vice assistente della segretaria per la Cina e la Mongolia, a valutare se un eventuale incontro tra la Raimondo e le sue controparti cinesi “sarà abbastanza utile da giustificare una visita”. (Was)