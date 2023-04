Usa: nuovi documenti classificati comparsi sui social, informazioni su Ucraina, Cina e Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova serie di documenti classificati statunitensi, all’interno dei quali sarebbero presenti informazioni secretate relative all’Ucraina, al Medio Oriente e alla Cina, è stata pubblicata oggi su alcune piattaforme social, dopo i primi materiali comparsi ieri su Twitter e su Telegram. Fonti anonime hanno confermato al “New York Times” che la breccia riguarderebbe più di 100 documenti, la cui pubblicazione, data la sensibilità dei contenuti, rischia di arrecare “gravi danni” alla sicurezza nazionale. La notizia arriva solamente un giorno dopo che alcuni documenti riguardanti l’Ucraina, relativi soprattutto alle capacità delle Forze armate di Kiev e ai preparativi per la controffensiva che gli ucraini stanno programmando per questa primavera, sono stati pubblicati ieri su Twitter e Telegram. I nuovi materiali sarebbero comparsi su diverse piattaforme social tra cui 4Chan, sito internet i cui utenti possono pubblicare messaggi e immagini conservando l’anonimato. Tra questi ci sarebbero anche mappe che descrivono la situazione nella città ucraina di Bakhmut, da mesi al centro degli scontri tra Mosca e Kiev. In aggiunta, i documenti includerebbero anche slide o materiali relativi alla Cina, al contesto di sicurezza nella regione indopacifica, al Medio Oriente e alle attività di Washington per il contrasto al terrorismo internazionale. (Was)