Business news: Bosnia, crescita economia annua reale +1,7 per cento nel quarto trimestre 2022

- L'Istituto di statistica della Bosnia Erzegovina ha stimato che la crescita annua dell'attività economica reale del Paese è stata dell'1,7 per cento nel quarto trimestre del 2022, e dell'1,1 per cento rispetto al trimestre precedente. Lo riporta il sito web informativo "Klix". Nel quarto trimestre del 2022, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, una crescita significativa del Pil si è registrata nel settore alberghiero e della ristorazione (10,6 per cento) e nell'area dell'informazione e della comunicazione (9 per cento). La crescita reale si è verificata in tutte le categorie: consumo delle famiglie 3,2 per cento, consumo dell'amministrazione pubblica 1,5 per cento, investimenti lordi 13 per cento, esportazione di beni e servizi 16,8 per cento e importazione di beni e servizi 20,6 per cento. (Seb)