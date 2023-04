Business news: Bosnia, sempre più lavoratori da Turchia, Bangladesh e India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina importa sempre più forza lavoro da Paesi terzi poiché mancano nel Paese balcanico venditori, panettieri, camerieri, autisti e operai edili. Molte aziende, soprattutto private, sono alla ricerca di nuova forza lavoro che arriva sempre più spesso da Turchia, Bangladesh e India. Lo scrive il portale "Klix". Secondo i dati dell'Agenzia per il lavoro e l'occupazione bosniaca, l'anno scorso sono stati rilasciati 3.780 permessi di lavoro a stranieri, "1.005 permessi in più rispetto al 2021". "Sul totale dei permessi di lavoro validi rilasciati, 409 sono stati emessi a donne e 3.371 a uomini", ha specificato l'Agenzia. La maggior parte dei permessi di lavoro in Bosnia Erzegovina è stata rilasciata a cittadini di Turchia (861), Serbia (660), Croazia (169), Cina (169), Kuwait (137), Bangladesh (123), India (122) e Montenegro (102). Per quanto riguarda il numero di permessi di lavoro rilasciati per attività, la maggior parte è stata rilasciata per: costruzioni (884), commercio all'ingrosso e al dettaglio (560), arte, intrattenimento, ricreazione (370), attività immobiliari (356), industria di trasformazione (312) e altre attività di servizi (236). (Seb)