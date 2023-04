Business news: Putin, export russo di prodotti agricoli pari a 41,6 miliardi di dollari nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esportazione di prodotti agricoli russi nel 2022 è stata pari a 41,6 miliardi di dollari. Lo ha reso noto il presidente russo, Vladimir Putin. "Abbiamo raggiunto non solo un aumento della produzione, ma abbiamo anche aumentato le esportazioni, il che conferma l'alta qualità delle nostre merci", ha osservato Putin, parlando ad una riunione del consiglio di Stato per lo sviluppo dell'industria. "La crescita della produzione di tutti i tipi di prodotti agricoli dal 2014 al 2022 è stata del 27,4 per cento, l'esportazione di prodotti agricoli nel 2022 ha raggiunto 41,6 miliardi di dollari, il doppio rispetto al 2014", ha aggiunto il capo dello Stato. Putin ha inoltre aggiunto che nel 2014, l'accesso al mercato agricolo russo è stato limitato in risposta alle sanzioni occidentali, il che ha anche contribuito a rafforzare l'agricoltura nazionale. (Rum)