Business news: Regno Unito, Iberdrola commissiona a Navantia e Windar 45 piloni per parco eolico East Anglia 3

- Navantia Seanergies e Windar hanno ricevuto dall'azienda energetica spagnola Iberdrola un ordine da 45 piloni per il parco eolico offshore East Anglia 3 nel Mare del Nord, nel Regno Unito. Una volta entrato in funzione nel 2026, il parco eolico offshore East Anglia 3 avrà una capacità di generazione di 1,4 gigawatt (GW), sufficiente a fornire energia rinnovabile a 1,3 milioni di abitazioni. Si tratta del più grande ordine per lo stabilimento di Fene, in Galizia, in cui Navantia e Windar hanno investito 36 milioni di euro. I piloni avranno una lunghezza massima di 84 metri, un peso di 1.800 tonnellate e un diametro di 10,6 metri. La commessa prevede 900 mila ore di lavoro in 15 mesi e inizierà nel giugno 2023, generando circa 450 posti di lavoro tra Navantia, Windar e l'industria ausiliaria che collabora. (Rel)