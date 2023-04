Germania: istituti economici rivedono al rialzo previsioni crescita 2023, +0,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali istituti economici tedeschi hanno corretto al rialzo le previsioni congiunte di crescita della Germania nel 2023, portandole dal -0,4 per cento stimato a settembre scorso al +0,3 per cento. Per il 2024, il dato è stato corretto in negativo dall'1,9 all'1,5 per cento. È quanto si apprende dal rapporto pubblicato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), Istituto per l'economia mondiale di Kiel (Ifw), Istituto per la ricerca economica di Halle (Iwh) e Istituto per la ricerca economica di Essen (Rwi). Secondo le nuove previsioni, la Germania non dovrebbe cadere nella tanto temuta recessione invernale. Per il primo trimestre del 2023, viene infatti stimata una crescita dello 0,1 per cento dopo la contrazione dello 0,4 per cento subita dal Pil negli ultimi tre mesi dello scorso anno. Sul fronte dell'inflazione, Ifo, Ifw, Iwh e Rwi prevedono che l'indicatore scenderà dal 6 per cento del 2023 al 2,4 per cento del 2024. A settembre, il dato era stimato all'8,8 per cento nell'anno in corso e poco al di sopra del 2 per cento nel prossimo. (Geb)