Business news: Spagna, Tecnicas Reunidas avvia sviluppo impianto di metanolo verde ad Almeria

- La spagnola Tecnicas Reunidas ha firmato un accordo con Cetaer per lo sviluppo di un impianto di produzione di metanolo verde ad Almeria, in Andalusia, che dovrebbe entrare in funzione nel 2026. L'impianto produrrà 37 mila tonnellate all'anno di metanolo dalla combinazione di 7.200 tonnellate all'anno di idrogeno rinnovabile con 54 mila tonnellate di CO2 catturate nei processi industriali. La prevista crescita della domanda di metanolo verde, come risorsa energetica alternativa ai carburanti non rinnovabili nel settore dei trasporti, guiderà l'espansione dell'impianto, consentendogli di raggiungere una produzione di 300 mila tonnellate all'anno entro il 2030. (Spm)