Business news: Serbia, Banca nazionale aumenta tasso interesse al 6 per cento

- La Banca Nazionale serba (Nbs) ha aumentato il tasso di interesse di riferimento di 25 punti base, portandolo al 6 per cento. Lo ha stabilito nella seduta odierna il Comitato esecutivo della stessa Nbs, secondo quanto riporta la stampa locale. Nella stessa misura, il tasso sulle linee di deposito è stato innalzato al 4,75 per cento, mentre il tasso sulle linee di credito è stato portato al 7,25 per cento. Nel prendere tale decisione, il Comitato ha valutato che è necessario continuare con un moderato inasprimento delle condizioni monetarie, al fine di non aumentare le aspettative inflazionistiche e garantire che l'inflazione continui a calare. (Seb)