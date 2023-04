Business news: Regno Unito, governo istituisce programma scientifico in sostituzione di Horizon dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha presentato un programma settennale di ricerca e innovazione da 14,6 miliardi di sterline (16,6 miliardi di euro) chiamato Pioneer, che entrerà in vigore se i colloqui per rientrare nel programma dell'Ue, Horizon Europe, da 95,5 miliardi di euro, dovessero fallire. Michelle Donelan, ministra per la Scienza e la Tecnologia, ha lanciato l'iniziativa precedentemente nota come Plan B, con un prospetto di 48 pagine. Tale documento, come riporta il quotidiano "Financial Times", combina una vasta gamma di proposte per finanziare più ricerca e sviluppo nel Regno Unito, migliorare l'infrastruttura di ricerca del paese, sviluppare nuove collaborazioni internazionali e formare più scienziati e ingegneri. I negoziati sull'associazione a Horizon erano stati sospesi a causa delle controversie post-Brexit sull'Irlanda del Nord. Tuttavia, sebbene tale barriera sia stata ora rimossa, i ministri sono determinati a non aderire "a qualsiasi prezzo" e temono che il programma possa non fornire più un buon rapporto qualità-prezzo. (Rel)