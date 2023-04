© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea islandese Icelandair ha annunciato di aver firmato con Airbus un protocollo d"accordo per l'acquisto di 13 Airbus A321Xxl, a cui se ne potrebbero aggiungere altri 12. È quanto si legge in un comunicato. Il valore dell'operazione non è stato reso noto. "Con l'acquisizione degli Airbus, Icelandair" finalizzerá "la sostituzione dei Boeing 757", si legge nella nota. (Frp)