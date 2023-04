© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto nazionale di statistica romeno ha corretto al ribasso la crescita economica nel 2022, che passa dal 4,8 per cento previamente stimato al 4,7 per cento. Lo si legge in un comunicato dell'istituto. Il Pil lordo nel quarto trimestre 2022 è aumentato, in termini reali, dell'1 per cento rispetto al terzo trimestre e del 4,5 per cento rispetto al quarto trimestre 2021. (Rob)