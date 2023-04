Business news: Spagna, Bbva distribuisce dividendo di 1,8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bbva ha distribuito un dividendo di 1,8 miliardi di euro ai suoi azionisti in riferimento all'esercizio finanziario del 2022. La banca spagnola lo scorso anno ha ottenuto un utile di 6,4 miliardi di euro, il 38 per cento in più rispetto al 2021. A febbraio aveva già annunciato che avrebbe destinato il 47 per cento di questo utile ai pagamenti agli azionisti, sia attraverso dividendi in contanti che attraverso un riacquisto di azioni. A questi dividendi in contanti si aggiunge il nuovo piano di riacquisto di azioni per 422 milioni di euro che l'istituto di credito ha lanciato il 20 marzo. (Spm)