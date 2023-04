Business news: Spagna, Iberdrola presenta progetto per produzione pannelli fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola ha presentato un progetto di produzione di pannelli fotovoltaici nell’ambito del Fondo per l'Innovazione della Commissione europea. Secondo quanto riferito dalla società in un comunicato, l'impianto avrà una capacità di 1,6 gigawatt all'anno, con un totale di 3 milioni di pannelli. Una parte significativa della produzione dei pannelli fotovoltaici sarà installata nella regione di Estremadura, che svolge un ruolo chiave nell'espansione delle energie rinnovabili di Iberdrola in Spagna. L’iniziativa che richiederà un finanziamento europeo per garantirne la competitività, potrebbe essere inquadrata nel Net Zero Industry Act, il pacchetto di misure recentemente annunciato dalla Commissione europea per rafforzare la resilienza delle tecnologie produttive a zero emissioni in Europa, nonché per garantire un sistema energetico più sicuro e sostenibile. (Spm)