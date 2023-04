Business news: Spagna, Bbva riacquista 77,5 milioni di euro di azioni proprie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bbva ha chiuso la terza settimana del suo nuovo piano di riacquisto di azioni proprie per un totale di 77,5 milioni di euro. Secondo quanto riferito dalla banca spagnola, l'importo è stato inferiore a quello della scorsa settimana perché le vacanze di Pasqua hanno comportato un giorno in meno per il riacquisto. In questo modo, Bbva ha già riacquistato un totale di 39 milioni di azioni, per le quali ha stanziato più di 250 milioni di euro, circa il 60 per cento del programma di riacquisto totale, che ammonta a 422 milioni di euro. (Spm)