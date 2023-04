Business news: Croazia, Banca mondiale aumenta stima crescita economica all'1,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha aumentato la stima della crescita dell'economia della Croazia per il 2023 all'1,3 per cento. Lo riporta l'agenzia di stampa "Hina". La stessa istituzione ha previsto che l'inflazione nel Paese rallenterà fino al 7,2 per cento. La stima della crescita dell'economia croata è stata corretta a un livello superiore, considerando che all'inizio del 2023 era previsto un Pil in crescita dello 0,8 per cento. (Seb)