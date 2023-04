Business news: Spagna, a febbraio 4,3 milioni di visitatori internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio, la Spagna è stata visitata da 4,3 milioni di turisti internazionali, il 35,9 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2022. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). L'aumento dei visitatori è stato accompagnato da un incremento della spesa (+54,7 per cento) nei primi due mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno raggiungendo i 10,5 miliardi di euro. Per il ministro dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Hector Gomez, si tratta di un inizio d'anno "eccezionale" alla vigilia della settimana di Pasqua che si prevede possa battere i record in termini di occupazione e spesa. Il Regno Unito continua a essere il Paese di origine del maggior numero di visitatori (18,2 per cento), seguito da Germania, Francia, Italia e Svizzera. I dati dell'Ine mostrano che le Isole Canarie sono state ancora una volta la destinazione preferita con il 28,5 per cento del numero totale di visitatori, seguite dalla Catalogna (21,4 per cento) e dall'Andalusia (14,2 per cento). (Spm)