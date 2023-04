Business news: Stellantis, 1.200 assunzioni in Francia nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stellantis prevede di assumere 1.200 persone nel 2023 in Francia. Lo ha reso noto il gruppo ai sindacati con un comunicato, dove si afferma che i settori interessati sono quelli della "produzione, dell'ingegneria e del commercio". "La transizione energetica impone un'evoluzione senza precedenti dello strumento di produzione con riconversioni complete per certi siti, che permettono di passare alla fabbricazione di motori termici, la cui attività industriale e di ingegneria continua in Francia, alla produzione di motori elettrici o batterie di tecnologia francese", ha spiegato il gruppo franco-italiano. Nel 2022 13 mila dipendenti sono stati formati al settore dell'elettrico nei siti di Tremery-Metz e di Douvrin. (Frp)