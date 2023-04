Business news: accordo tra TotalEnergies e Iraq su Ggip e contratto firmato nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TotalEnergies e il governo iracheno hanno confermato i termini del contratto firmato nel 2021 e hanno definito le condizioni per avanzare nel progetto Gas Growth Integrated Project (Ggip). È quanto si legge in un comunicato diffuso dal gruppo francese. L'intesa prevede una partecipazione del 30 per cento di Basrah Oil Company all'interno di Ggip, che ha l'obiettivo di "mettere in valore le risorse naturali dell'Iraq per migliorare l'approvvigionamento di elettricità del Paese. La consorzio sar così composta da TotalEnergies (45 per cento) Basrah Oil Company (30 per cento) e QatarEnergy (25 per cento). "TotalEnergies saluta la continuità della parola dello Stato dell'Iraq su questo contratto, cosa che manda un segnale forte e positivo per gli investimenti stranieri nel Paese", si legge nel comunicato. (Frp)