Business news: Serbia, Ente statale energia (Eps) diventerà Spa chiusa al 100 per cento statale

- Il Consiglio di sorveglianza dell'Ente statale dell'energia serbo (Eps) ha adottato un nuovo statuto che permetterà la trasformazione della società pubblica in una società per azioni (S.p.a.) di tipo chiuso. Il proprietario sarà al 100 per cento lo Stato della Serbia. Lo ha annunciato il ministero dell'Energia, ripreso dall'agenzia di stampa "Fonet". "L'adozione dello statuto segue la decisione del governo ed è il primo passo verso la riforma dell'ente: questo renderà più professionali gli organi di gestione, porterà a operazioni più efficienti e farà dell'Eps un gigante energetico regionale", è stato dichiarato nell'annuncio. La ministra dell'Energia, Dubravka Djedovic, ha sottolineato che il cambio di forma giuridica "porterà una gestione più efficiente, non ci saranno alienazioni di proprietà, né licenziamenti e l'azienda continuerà ad essere sia un fornitore che un commerciante di elettricità". "La professionalizzazione della compagnia consentirà l'attuazione più veloce di un gran numero di progetti che dovrebbero rafforzare la produzione di elettricità". (Seb)