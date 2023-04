Business news: Bulgaria, governo ad interim cerca di rinegoziare il Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ad interim della Bulgaria sta proseguendo i colloqui con Bruxelles per rinegoziare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), in particolare per quanto concerne l'ambito energetico. Lo ha fatto sapere il premier uscente bulgaro, Galab Donev, durante un incontro con i vertici delle associazioni sindacali Confederazione del lavoro e Confederazione dei sindacati indipendenti della Bulgaria. Come scrive l’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”, il governo bulgaro si è impegnato per presentare proposte volte a incrementare la quota di energia sostenibile, preservando allo stesso tempo i lavoratori. “Stiamo cercando un equilibrio, in modo da salvaguardare i posti di lavoro nelle regioni carbonifere e mantenere la Bulgaria nella mappa energetica europea”, ha affermato Donev. (Seb)