Business news: Ucraina, Papperger (Rheinmetall), pronti ad aiutare il Paese

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall è pronto ad aiutare l'Ucraina a “raggiungere un livello di equipaggiamento militare che non sia in alcun modo inferiore ai più alti standard occidentali e stabilisca persino nuovi parametri di riferimento”. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato del gruppo, Armin Papperger, a seguito dell'incontro che ha avuto a Kiev il 30 marzo scorso con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Come riferisce “Dimensions”, il periodico di Rheinmetall, l'Ad ha definito il colloquio “estremamente fruttuoso e ricco di fiducia”. Per l'azienda, ha aggiunto Papperger, “è una preoccupazione fondamentale sostenere i nostri amici ucraini nella lotta per la libertà e la democrazia e soddisfare le loro necessità urgenti il più rapidamente possibile”. L'Ad ha proseguito: “Siamo orgogliosi che la Germania stia facendo di tutto per aiutare il popolo ucraino, attraverso aiuti umanitari, sostegno finanziario e la consegna di equipaggiamento militare”. Rheinmetall è “in stretto contatto con il governo federale per aiutare nel modo più efficiente e rapido possibile” il Paese aggredito dalla Russia. Secondo Papperger, l'Ucraina deve soddisfare “i bisogni urgenti” delle sue Forze armate e potenziare “in maniera significativa” le sue capacità di difesa per il futuro. In questo contesto, ha continuato l'Ad di Rheimetall, con Zelensky “abbiamo discusso dei modi per approfondire e intensificare il partenariato esistente”. In questa prospettiva, Papperger ha evidenziato: “Siamo pronti ad aiutare l'Ucraina a raggiungere un livello di equipaggiamento militare che non sia in alcun modo inferiore ai più alti standard occidentali e stabilisca persino nuovi parametri di riferimento”. Con la sua esperienza nei settori dei mezzi da combattimento, delle munizioni, della difesa aerea e dei veicoli per la logistica, Rheinmetall è in grado di “rimanere un partner prezioso e capace per l'Ucraina nel lungo periodo. Inoltre, con Zelensky sono astate affrontate le possibilità del gruppo di fornire “un contributo sostenibile al rafforzamento dell'Ucraina nel campo dell'economia della difesa”, con il “trasferimento di tecnologia” e la “creazione di capacità produttive” nell'ex repubblica sovietica. Rheinmetall sta attualmente lavorando “a pieno ritmo” per costruire una nuova linea di produzione di munizioni di medio calibro presso il sito di Unterluess in Bassa Sassonia. I proiettili sono destinati ai mezzi corazzati antiaerei Gepard, che la Germania ha trasferito all'Ucraina. Le consegne dovrebbero iniziare nella prossima estate. Intanto, il conglomerato sta discutendo con i governi di Berlino e Kiev la realizzazione di una fabbrica di carri armati Panther Kf51 nell'ex repubblica sovietica. (Geb)