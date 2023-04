Vaticano: Via Crucis, giovani ucraini e russi chiedono pace nella decima stazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo ucraino e uno russo per la decima stazione della Via Crucis in corso al Colosseo. Il primo ha parlato della fuga da Mariupol verso l'Italia, dove risiede la nonna, con il padre bloccato alla frontiera e la nostalgia di casa. "La mia famiglia ha deciso di rientrare in Ucraina. Qui la situazione continua ad essere difficile, c'è guerra da tutte le parti, la città è distrutta". Il giovane russo ha detto di sentirsi invece "spogliato della felicità e di sogni per il futuro". Il fratello più grande è morto, del padre e del nonno non si sa più nulla: "Tutti ci dicevano che dovevamo essere orgogliosi, ma a casa c'era solo tanta sofferenza e tristezza". Al Signore hanno chiesto la purificazione da "risentimento", "rancore", "parole e reazioni violente", "atteggiamenti che creano divisioni". Come accaduto nel 2022, anche quest'anno l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, ha polemizzato per il contenuto del testo della meditazione congiunta dei due giovani provenienti da Ucraina e Russia. (Civ)