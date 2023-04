Brasile: sopralluogo tecnici in centrale nucleare dopo perdita materiale radioattivo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo esserne venuta a conoscenza, Ibama costituì un team per ispezionare il sito e verificare la veridicità delle informazioni. I documenti presentati confermarono la "perdita" causata dalla "corrosione del sistema di contenimento perdite". A fine del mese di febbraio, al termine dell'indagine interna, Ibama ha sanzionato Eletronuclear con una multa da 2 milioni di real (353 mila euro) per smaltimento irregolare di sostanza radioattiva, e 101 mila real (18 mila euro) per violazione della licenza di esercizio che autorizza le attività dell'impresa. (Brb)