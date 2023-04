Business news: Francia, spagnola Caf si aggiudica costruzione di 18 treni per 161 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Caf si è aggiudicata in Francia la costruzione di 18 treni regionali addizionali della piattaforma Coradia Polyvalent, per un importo complessivo di 161 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", il contratto prevede la fornitura di 11 treni supplementari per la regione della Nuova Aquitania, nel sud della Francia, e sette unità per il Senegal, in particolare per l'Agenzia per la promozione degli investimenti e delle grandi opere (Apix). "Queste sono le prime estensioni di una serie di progetti in corso per la piattaforma Coradia Polyvalent, i cui termini prevedono la possibilità di aumentare il numero di treni da consegnare a seconda delle esigenze del cliente", ha spiegato Caf in un comunicato. I due progetti saranno realizzati in consorzio con Alstom, che fornirà le attrezzature dell'unità, mentre Caf progetterà e produrrà i treni, ciascuno composto da quattro vetture, presso lo stabilimento francese di Caf a Reichshoffen, nella regione dell'Alsazia. Questi nuovi contratti consentono al gruppo Caf di aumentare il proprio portafoglio ordini in Francia a 2,4 miliardi di euro, il 18 per cento del totale. (Spm)