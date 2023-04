Business news: Romania, disoccupazione calata leggermente a febbraio al 3,08 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione registrato a livello nazionale era del 3,08 per cento a fine febbraio 2023, inferiore di 0,01 punti percentuali rispetto al mese precedente. Lo informa l'Agenzia nazionale per il lavoro con un comunicato. Il numero totale dei disoccupati è pari a 241.222 persone, inferiore di 841 unità rispetto a quello registrato alla fine del mese precedente. Sul totale dei disoccupati registrati, 45.452 erano disoccupati con sussidio e 195.770 senza sussidio. Il numero di disoccupati con sussidi è diminuito di 808 persone e il numero di disoccupati senza sussidi è diminuito di 33 persone rispetto al mese precedente. Per residenza, 68.114 disoccupati provengono da aree urbane e 173.108 disoccupati provengono da aree rurali. Il numero di donne disoccupate al 28 febbraio 2023 era di 113.047 persone, mentre il numero di uomini disoccupati era di 128.175 persone. La maggior parte dei disoccupati ha un'età compresa tra i 40 ei 49 anni (59.616), seguita dagli ultracinquantenni (48.145), al polo opposto i giovani tra i 25 ei 29 anni (17.396). (Rob)