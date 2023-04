Vaticano: Via Crucis, i giovani del centro America per la terza meditazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giovani del Centro America propongono la terza meditazione della Via Crucis al Colosseo. "Noi giovani vogliamo la pace – hanno recitato – ma spesso cadiamo e la caduta ha tanti nomi: ci buttano a terra la pigrizia, la paura, lo sconforto, e anche le vuote promesse di una vita facile ma sporca, fatta di avidità e corruzione. È questo che accresce le spirali del narcotraffico, della violenza, delle dipendenze e dello sfruttamento delle persone, mentre troppe famiglie continuano a piangere la perdita dei figli; e l'impunità di chi truffa, rapisce e uccide non ha fine". "Come ottenere la pace?", è la domanda. La risposta, dicono i giovani, è "dire 'no' a tanti compromisos, ai falsi compromessi che uccidono la pace. Siamo pieni di questi compromessi: non vogliamo violenza, ma attacchiamo sui social chi non la pensa come noi; vogliamo una società unita, ma non ci sforziamo di capire chi abbiamo accanto; peggio, trascuriamo chi ha bisogno di noi", conclude la meditazione. (Civ)