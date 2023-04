Israele: fonti stampa, un turista italiano sarebbe rimasto ucciso in attacco a Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un turista italiano di circa 30 anni sarebbe rimasto ucciso durante il presunto attacco terroristico avvenuto questa sera a Tel Aviv, in Israele. Lo ha reso noto il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, secondo il quale l'aggressore avrebbe investito un gruppo di turisti con un veicolo uccidendo una persona e ferendone altre sei. Il sito web in lingua ebraica “Walla”, ha spiegato che l’aggressore, “neutralizzato” dalle Forze di difesa israeliane, era un arabo israeliano. Alcune fonti hanno riferito che l'uomo avrebbe sparato alcuni colpiti di arma da fuoco dal finestrino del veicolo per poi dirigersi verso i pedoni. Da parte sua, il servizio di ambulanza Magen David Adom ha confermato che tutti le persone coinvolte nell’attentato sono turisti.(Res)