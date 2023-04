Vaticano: conclusa la Via Crucis, cori di sostegno per il Papa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conclusa la Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo, alla quale hanno partecipato circa 20 mila fedeli. A presiedere il rito è stato il vicario di Roma, il cardinale Angelo De Donatis, che ha letto la preghiera finale contenente 14 ringraziamenti, uno per ogni stazione della Via Crucis. Al termine della celebrazione, si è levato un coro di sostegno per Papa Francesco, che ha dovuto rinunciare a partecipare per via del freddo intenso, assistendo alla Via Crucis da Casa Santa Marta. Domani alle 19:30 il Pontefice sarà a San Pietro per la Veglia Pasquale. (Civ)