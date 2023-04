Israele: ospedale Tel Aviv, turisti italiani e britannici sono rimasti feriti nell’attentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i feriti dell’attentato avvenuto questa sera sul lungomare di Tel Aviv, in Israele, sono presenti tre turisti britannici e uno italiano, mentre l’unica vittima è di cittadinanza italiana. Lo ha reso noto l’ospedale Ichilov di Tel Aviv, chiarendo che nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Questa sera, un arabo-israeliano con l'auto lanciata sulla folla avrebbe causato la morte di un turista italiano e il ferimento di almeno altre cinque persone. Secondo i media israeliani, l’attentatore, che una volta uscito dall'auto avrebbe tentato di sparare sulla folla, è stato poi ucciso dalle forze di sicurezza. In seguito all’episodio, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato la convocazione di tutte le forze della riserva disponibili della Polizia di frontiera. Secondo una nota diffusa dal suo ufficio, il premier ha ordinato al capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), Herzi Halevi, di richiamare anche riservisti dell'esercito. In seguito all’escalation di tensione nella regione, Halevi aveva chiesto questo pomeriggio di richiamare piloti, operatori di droni e riservisti della difesa aerea. La Farnesina ha espresso "orrore e sgomento per il vile attentato", mentre la premier Giorgia Meloni ha fatto sapere di seguire l'accaduto "con apprensione". Da parte sua il movimento del Jihad islamico ha definito l’attacco “una risposta naturale e legittima ai crimini dell'occupazione contro il popolo palestinese".(Res)