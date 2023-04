Brasile: sopralluogo tecnici in centrale nucleare dopo perdita materiale radioattivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 24 marzo l'Ibama aveva denunciato che la Eletronuclear aveva tenuto nascosto alle autorità e all'opinione pubblica l'episodio della fuga in mare di scorie radioattive provenienti dalla centrale nucleare di Angra dos Reis. L'episodio è avvenuto nel settembre 2022, nella baia di Itaorna, dove si trova l'unica centrale nucleare del Brasile. In seguito la procura federale dello stato di Rio aveva ottenuto dal tribunale un'ordinanza per impone alla compagnia "di effettuare una valutazione completa dei possibili danni all'ambiente, come la contaminazione delle acque, del suolo e dell'aria, oltre ai possibili impatti sulla salute umana e sulla vita delle persone". (segue) (Brb)