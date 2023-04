Business news: Portogallo, Stellantis assegna a stabilimento Mangualde produzione 4veicoli elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico Stellantis ha assegnato allo stabilimento di Mangualde, in Portogallo, la produzione di quattro veicoli commerciali leggeri 100 per cento elettrici a partire dall'inizio del 2025. Si tratta, in particolare, del Citroen e-Berlingo, del Peugeot e-Partner, dell'Opel Combo-e e del Fiat e-Doblò, quest'ultimo sia nella versione furgone che in quella passeggeri. In questo modo, lo stabilimento di Mangualde diventerà il primo in Portogallo a produrre in grande serie veicoli completamente elettrici per il mercato nazionale e per l'esportazione, ha dichiarato l'azienda. L'annuncio di Stellantis arriva nel contesto della concessione di 119 milioni di euro di aiuti pubblici da parte del governo portoghese all'iniziativa industriale guidata dall'azienda, denominata GreenAuto e corrispondente al Piano nazionale di ripresa lusitano (Pnrr). (Spm)