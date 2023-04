Pasqua: Viminale, rafforzare controlli e vigilanza obiettivi a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo, nella circolare si invitano i prefetti a convocare i comitati per l'ordine e la sicurezza per potenziare le attività di vigilanza e prevenzione. Tra le priorità indicate nel documento, l’implementazione dell’attività informativa per favorire il costante flusso di conoscenze che consenta di intercettare segnali di potenziale rischio o criticità in grado di determinare ricadute sull’ordine pubblico, il rafforzamento delle misure di prevenzione a carattere generale e delle attività di controllo del territorio, lo sviluppo di attività preventive finalizzate a raccogliere informazioni o segnali relativi all’organizzazione di raduni e feste illegali come rave party, e la sensibilizzazione dei servizi di vigilanza e di sicurezza a protezione degli obiettivi ritenuti a rischio quali quelli istituzionali, giudiziari, sindacali, economici, religiosi. (Rin)