Brasile: governo crea Consiglio nazionale per i diritti delle persone Lgbtqia+

- Il governo del Brasile ha creato il Consiglio nazionale per i diritti delle persone Lgbtqia+. L'organismo, collegato al ministero dei Diritti umani, avrà una funzione consultiva e deliberativa per assistere il governo nell'elaborazione di politiche per garantire condizioni di uguaglianza, equità e diritti fondamentali per la comunità. Il consiglio sarà composto da 19 rappresentanti dei ministeri del governo federale e 19 della società civile, oltre a rappresentanti del Consiglio federale di psicologia (Cfp), Consiglio nazionale di giustizia (Cnj), Consiglio federale dei servizi sociali (Cfess), Ufficio del difensore pubblico (Dpu), Procura federale (Mpf) e Ordine degli avvocati del Brasile (Oab). Non è previsto compenso per i componenti del Consiglio.(Brb)