Usa: senatrice indipendente Sinema si prepara a correre per la rielezione in Arizona

- La senatrice indipendente Kyrsten Sinema si sta preparando ad annunciare la sua ricandidatura per un seggio dell’Arizona al Senato federale. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che questa settimana la senatrice ha partecipato ad una riunione preparatoria con il suo staff, durante la quale è stata discussa la tabella di marcia da seguire per l’imminente campagna elettorale. La Sinema ha lasciato il Partito democratico nel 2022, annunciando di voler continuare a fare politica in maniera indipendente. La senatrice ha comunque votato con i democratici finora, garantendo al partito del presidente Joe Biden la maggioranza alla camera alta del Congresso. (Was)