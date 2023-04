Israele: almeno un morto e sei feriti in due diversi attacchi terroristici a Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un israeliano è morto e almeno altri sei sono rimasti feriti in seguito a due diversi sospetti attacchi terroristici a Tel Aviv. Lo ha rivelato il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, citando il servizio di ambulanza Magen David Adom, secondo il quale il primo attacco sarebbe avvenuto sul lungomare a Kaufmann Street, dove due israeliani sono rimasti feriti. Un secondo attacco sarebbe stato condotto vicino al parco Charles Clore, dove un aggressore ha cercato di speronare alcuni pedoni. La polizia ha dichiarato di aver “neutralizzato” l’aggressore e di essere al lavoro per far luce sulle circostanze dell’incidente.(Res)