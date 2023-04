Vaticano: iniziata Via Crucis al Colosseo senza Papa Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appena iniziata la Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo, presieduta dal vicario di Roma, il cardinale Angelo De Donatis. Per via del freddo intenso di questi giorni, infatti, Papa Francesco ha rinunciato ad essere presente e seguirà il rito da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la diocesi di Roma al Colosseo. Le meditazioni di quest'anno sono testimonianze ascoltate dal Santo Padre nel corso dei suoi viaggi apostolici e in altre occasioni. La raccolta è stata curata da alcuni dicasteri della Curia Romana. "Sono echi di pace che riaffiorano in questa 'terza guerra mondiale a pezzi', grida che vengono da Paesi e aree oggi dilaniati da violenze, ingiustizie e povertà – recita la preghiera iniziale – Tutti i luoghi dove si patiscono conflitti, odi e persecuzioni sono presenti nella preghiera di questo venerdì santo". "Preghiamo implorando quella pace che ci hai affidato e che non riusciamo a custodire. Gesù, dalla croce abbracci il mondo intero: perdona i nostri errori, guarisci i nostri cuori, donaci la tua pace", conclude la preghiera. (Civ)