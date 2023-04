Francia: "Le Figaro", Sncf esce "vincente" da apertura alla concorrenza delle ferrovie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sncf, azienda del trasporto pubblico ferroviario francese, esce "vincente" dall'apertura alla concorrenza del mercato nazionale, diventata effettiva alla fine del 2019. Lo scrive il quotidiano "Le Figaro", spiegando che attualmente gli operatori arrivati in Francia sono due: Trenitalia e Transdev. Railcoop che prevede un collegamento tra Bordeaux e Lione, comincerà nel 2024 e Le Train, che punta alle tratte ad ovest del Paese, è in ritardo. "Dopo le belle dichiarazioni sui vantaggi dell'apertura alla concorrenza, i nostri governanti si sono trasformati in colbertisti. Lo Stato non ha applicato il testo che garantisce la competizione equa tra la Sncf e i nuovi entranti", ha detto Gilles Dansart, direttore di “Mobilettre”, media specializzato nel settore. Il primo grande ostacolo riguarda i costi dei pedaggi ferroviari, ma anche l'accesso la materiale rotabile risulta essere un problema.(Frp)