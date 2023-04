Libia: leader militari dell’ovest arrivati a Bengasi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 27 marzo, la capitale libica Tripoli aveva ospitato un secondo incontro allargato dei vertici militari e della sicurezza delle regioni occidentale ed orientale della Libia e dei membri del Comitato militare congiunto 5+5. Era dal 2015 che non avveniva una riunione di questo tipo tra gli alti ufficiali di Tripolitania e Cirenaica nella capitale della Libia. Da parte loro, le Nazioni Unite ritengono che un clima più disteso tra i gruppi armati dell’est e dell’ovest sia fondamentale per propiziare le elezioni parlamentari e presidenziali, che dovrebbero auspicabilmente tenersi in Libia entro il 2023. Il dossier della riunificazione delle forze armate e dello smantellamento delle milizie è uno dei capisaldi del percorso delineato dall’Onu per risolvere la crisi in Libia, dove è tuttora in vigore un cessate il fuoco tra le parti (Lit)