Roma: l’estensione della città è l’immagine allo specchio degli assi economici portanti del Lazio

- L’enorme estensione a cui è andata incontro Roma negli ultimi cinquant’anni dice molto sugli assi economici portanti della Regione Lazio. Nella Capitale oggi vive il 50 per cento della popolazione di tutto il Lazio. Secondo i dati provvisori – provenienti dal censimento del 2022 dell’Istat e che “Agenzia Nova” ha visionato in anteprima – a Roma si contano 2.748.109 residenti a fronte dei 5.707.112 abitanti totali distribuiti negli altri 377 Comuni inclusi nel territorio regionale. In questi giorni l’assessore capitolino al Decentramento, Andrea Catarci, ha presentato l’aggiornamento della mappa delle zone urbanistiche della città. L’ultima risaliva alla consiliatura di Giulio Carlo Argan: anno 1977. Quarantasei anni fa erano 155 le zone urbanistiche di Roma, adesso sono il doppio, sono 310 e di queste ben 115 stanno oltre i confini del raccordo anulare. (segue) (Rer)