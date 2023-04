Pasqua: Viminale, rafforzare controlli e vigilanza obiettivi a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare le attività di vigilanza e controllo del territorio e di protezione di obiettivi ritenuti a rischio. È questo l’obiettivo della circolare di sensibilizzazione della Pubblica Sicurezza inviata a prefetti e questori per la pianificazione dei servizi degli uffici operativi in vista delle festività pasquali. Nel documento si spiega infatti che, dato l’attuale scenario politico internazionale, con il conflitto bellico russo ucraino, il perdurare della minaccia terroristica, e la presenza di movimenti anarchici che hanno realizzato e verosimilmente realizzeranno iniziative libertarie in favore di Alfredo Cospito, non si può escludere che le festività pasquali rappresentino un’occasione per manifestazioni di dissenso, anche violento. (segue) (Rin)